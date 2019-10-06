Ей было только 33: умерла молодая украинская актриса, в сети волна скорби

В субботу, 5 октября, в 33 года скончалась известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина.

Об этом сообщает актриса Римма Зюбина на своей странице в Facebook.

Актриса играла в театре на Липках и снималась в фильмах. На момент смерти Куклиной-Май было 33 года. О скоропостижной кончине актрисы сообщили ее друзья и коллеги в соцсетях.

Причины смерти Куклиной пока не разглашаются. Известно, что весной коллеги и друзья просили помочь актрисе, вероятно, она болела.

Эта новость вызвала волну скорби в интернете. Пользователи говорят о Марине, что она светлый и добрый человек, хорошая актриса, жена и мама.

Марина Юрьевна Куклина (Куклина-Май) родилась 12 июня 1986 года. В 2003 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, который закончила в 2007.

С 2007 года - актриса Киевского театра на Липках, среди ее работ: "Полианна" - Поллианна (режиссер В. Гирич), "Приведение замка Кентервиль" - Вирджиния (режиссер А. Артименьев). С 2009 года снималась в кино. Играла в сериалах "По закону" (Елена Немцова) и "Возвращение Мухтара-5" (Людмила). Свою первую главную роль сыграла в 2017 году в мелодраматическом сериале "Кафе на Садовой" режиссера Кристины Сиволап.

Также Куклина снималась в сериалах "Пес", "Анна Герман", "Женский доктор". Всего у нее 49 ролей в кино и телесериалах.

Актриса была замужем. Ее муж - украинский режиссер Андрей Май. У пары есть сын.

Как сообщал "Апостроф", 28 сентября в Москве (Россия) в возрасте 85 лет умер Марк Захаров, режиссер, художественный руководитель московского театра Ленком и народный артист СССР. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.