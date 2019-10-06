Готовятся бросить в окопы: появились грустные фото с детьми на оккупированном Донбассе

В оккупированном Донецке боевики готовят детей к войне.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Сотни раз писал, что фото военно-патриотических мероприятий хотел бы видеть постоянно в украинском сегменте и своей ленте... Но я каждый день вижу наоборот, в сегменте российских оккупантов... А у нас все как всегда... На бумаге или для галочки", - написал он.

Также по словам офицера ВСУ, боевики на Донбассе уже 5 лет приучают украинских детей к оружию. А дети уже подросли и служат в оккупационных войсках. Штефан опубликовал фотографии, подтверждающие его слова.

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Как сообщал "Апостроф", в Евпатории (аннексированный Российской Федерацией Крым) устроили очередную милитаристскую акцию с детьми, на что бурно отреагировали в сети.