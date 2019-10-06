Холода крепчают: синоптики дали свежий прогноз на воскресенье

В воскресенье 6 октября температура в Украине еще больше приблизится к нулевой отметке.

Об этом свидетельствует прогноз погоды на сайте Укргидрометцентра.

Температура днем составит +7... +15 градусов. Ночью похолодает до +3... +11.

В воскресенье дожди ожидаются на западе страны, а также на севере и в центре - в Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской, Житомирской, Тернопольской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

На юге температура составит +13... +15 градусов тепла днем и +6... +10 ночью.

Напомним, в субботу 5 октября в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег.

Как сообщал "Апостроф", по данным синоптиков, вторая декада октября в Украине будет более прохладной и сырой, а после 21 числа появятся первые морозы.