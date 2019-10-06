На Керченском мосту засветился на фото "пожиратель Трампа" с женой

Российского пропагандиста Олега Крючкова вместе с женой Анастасией Медынцевой заметили на Керченском мосту из оккупированного Крыма в Россию.

Соответствующие фото публикует на своей странице в Twitter блогер под ником "RoksolanaToday&Крым".

Олег Крючков – корреспондент НТВ, который был назначен на должность генерального продюсера телерадиокомпании "Крым", подконтрольной оккупантам.

Крючков прославился благодаря видео, на котором он со своими коллегами из ТРК "Крым" разрезает и ест торт в виде головы президента США Дональда Трампа.

"Крымская кремлевская пропаганда официально съест Трампа и все санкции", – прокомментировал тогда перформанс сам Крючков.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", это уже не первый визит Олега Крючкова на Керченский мост. Весной 2019 года он вместе с другими пропагандистами приезжал туда, чтобы "развеять украинские фейки".