Профсоюзы устроили митинг на Майдане в Киеве: фото

7 октября Федерация профсоюзов Украины отметила Всемирный день действий за достойный труд, установленный в 2008 году по инициативе Международной конфедерации профсоюзов.

Профсоюзные активисты выступают за поддержку достойного труда, которая должна быть в центре внимания политики и действий власти и работодателей, а права и интересы работников быть в фокусе экономического роста.

Такую информацию активисты пытались донести до граждан, привлечь внимание к проблемам работников, защиты их социально-экономических прав и интересов и действий профсоюзов против сужения прав работников в условиях изменений, происходящих на рынке труда.

Чтобы подтвердить свою готовность к действиям, Молодежный совет ФПУ организовал и провел флешмоб на площади Независимости в Киеве возле стелы под лозунгом: "Работаем в Украине, строим свое государство!".

Там же прошел митинг, на котором выступили лидеры профсоюзов. Люди держали баннеры с призывами к власти обеспечить стабильную занятость, достойную зарплату, создать новые безопасные и производительные рабочие места, легальные трудовые отношения, гарантированное первое рабочее место, надежную социальную защиту.

После митинга активисты переместились в обновленный Дом Профсоюзов где была организована встреча с председателем парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой. Собравшиеся обсуждали важные для работников вопросы проекта нового Трудового кодекса.

"Сегодня в основу государственной социальной политики вместо общественно признанных социальных стандартов достойной жизни и достойного труда положена идея социальных минимумов выживания, что приводит к распространению бедности среди украинских граждан, а молодежь не может найти достойную работу", - заявил заместитель председателя ФПУ Владимир Саенко.

По его словам, "только консолидация усилий профсоюзов всех уровней поможет защитить трудовые права работников в новой редакции Трудового кодекса, восстановить право на забастовку".

"Власти наконец следует отказаться от политики, ограничения социальных и трудовых прав и начать реальный социальный диалог для обеспечения достойной жизни человека труда", - подчеркнул он.