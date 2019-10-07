Путина с грибами и шишками в лесу высмеяли забавными карикатурами

В сети появились новые карикатуры на президента РФ Владимира Путина, который ходил в лес за грибами перед своим днем рождения.

Картинки выложил в сеть автор – Сергей Елкин

Так, на одной из карикатур высмеивается всенародная любовь к Путину в России – по сюжету грибы сами просятся к российскому лидеру.

Во второй же автор отметил фейковость публичных достижений Путина – здесь по сюжету помощник отмечает, что президенту РФ могли подбросить амфору в лес, как во время его погружения с археологами в оккупированном Крыму.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный художник Сергей Елкин опубликовал карикатуру, посвященную длительному пребыванию президента России Владимира Путина на своем посту. К нему якобы прибыли россияне с лозунгами "надоел!".