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Зима, остановись: в сети ажиотаж вокруг первого снега в Киеве

понедельник, 07 октября 2019, 23:15
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Снег в начале октября стал неожиданностью для жителей украинской столицы.

Сообщение о первых снежных крупинках в Киеве в понедельник, 7 октября, опубликовала на своей странице в Facebook и синоптик Наталка Диденко.

"Здесь тайная разведка обнаружила, что в Киеве, в районе Кардач, пролетают снежные крупинки! Октябрь, остановись!)" - написала она в шутливом посте.

На это сообщение живо отреагировали пользователи соцсетей, публикуя в комментариях сообщения о том, где еще в столице наблюдали пролетающий снег — на Оболоне, на Дорогожичах, на Дарнице и на улице Институтской.

Как сообщал "Апостроф", Украину продолжает засыпать снегом в начале октября. В сети опубликовали яркие фото и видео заснеженных Карпат.

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