На Донбассе у места стычек ветеранов АТО с полицией появился красочный мурал: фото

В поселке Золотом на Луганщине, где запланировано разведение сил на Донбасе, появился красочный патриотический мурал.

Об этом сообщают в своем Telegram-канале организаторы акции "Последний блок-пост".

"Золотое развевается новыми цветами. Благодаря добровольцам и волонтерам. Все только начинается", - подписана фотография мурала, на котором изображен украинский солдат, защищающий мать с ребенком.

Ранее участники акции, среди которых добровольцы, волонтеры и ветераны АТО, были задержаны на блок-посту в Кременном, где между ними и полицией случился конфликт и произошли стычки. В конечном итоге колону пропустили в Золотое, где прошел митинг с призывом отменить разведение сил на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция о переносе Офиса главы государства в поселок Золотое на линии разграничения на Донбассе.