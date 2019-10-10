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На львовской таможне начались массовые обыски: первые подробности и фото

четверг, 10 октября 2019, 12:15
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В четверг, 10 октября, следователи Государственного бюро расследования совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят обыски на Львовской таможне.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает замдиректора ГБР Ольга Варченко.

По ее словам, в общей сложности проводится около 40 обысков на пункте пропуска, таможенных постах, в отделах таможенного оформления и по месту жительства должностных лиц.

Как отмечается, правоохранители проверяют причастность сотрудников таможни к незаконной схеме ввоза в Украину из стран ЕС дорогой брендовой одежды по поддельным документам. Одежда без прохождения соответствующих таможенных процедур ввозилась как секондхенд, ориентировочная стоимость каждой партии – не менее $ 400 тысяч.

"Собственно, схема выглядела так (по предварительной информации): предприятие-импортер заказывает один товар из стран ЕС – в нашем случае – дорогую брендовую одежду, а когда он доезжает до таможни назначения для прохождения таможенного оформления – превращается в "товар подмены" – в этом случае – секондхенд... Грузовики, которыми везли товар по фиктивным документам, пересекали границу через пункт пропуска только в смену отдельных должностных лиц таможенного поста", - отмечает Варченко.

Вовлеченные в схему таможенники организовали беспрепятственное прохождение таможенных формальностей, не применяли необходимые формы таможенного контроля и не принимали мер контроля в отношении импортируемых товаров при пересечении госграницы на основании ложных сведений, внесенных в грузо-таможенные декларации. В связи с неуплатой таможенных платежей государство недополучило минимум 1 млн гривен с каждой партии товара.

Обыски также проводятся по адресам деятельности предприятий-импортеров, местами жительства их руководства и организаторов схемы. Дело открыто по ч.3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 2 октября, на предприятиях оборонной промышленности Украины в Киеве и Житомире прошли масштабные обыски.

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