Топ-пропагандистка Путина хотела "прорваться" на пресс-марафон Зеленского: всплыли интересные детали

В Офисе президента Украины отказали в аккредитации на пресс-марафон с президентом Владимиром Зеленским российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко для журналистов на самом мероприятии.

Он отметил, что пропагандистке в деликатной форме отказали в целом во въезде в страну.

"Сказали, что она не сможет въехать сюда", - сказал Тимошенко.

Также он пояснил позицию Офиса президента Украины, сославшись на эпизод на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, когда главу украинского государства пытались "поймать" в кулуарах для комментария.

"Мы не хотим общаться с российскими пропагандистами. Если есть журналисты, которые конструктивно общаются, мы их, конечно, аккредитуем. С пропагандистами нет смысла общаться. Хотя они ловят президента, он им что-то отвечает, как было в ООН", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", в конце сентября в ходе визита на Генассамблею ООН глава Офиса президента Украины Андрей Богдан дал интервью российскому пропагандисту Евгению Попову, женой которого является Ольга Скабеева.