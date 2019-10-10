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Ученые разгадали загадку странной находки в британских лесах: фото

четверг, 10 октября 2019, 01:15
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Археологи раскрыли предназначение загадочного здания XVIII века в лесах Шотландии.

Об этом сообщает "Live Science".

По мнению исследователей из британской правительственной организации Forest and Land Scotland, руины которого были найдены в лесах Шотландии, здание было нелегальным заводом по производству виски.

Руины были найдены в 30 километрах к северу от Глазго. Всего ученые нашли следы двух каменных усадеб, которые располагались на расстоянии 200 метров друг от друга и между которыми протекал ручей.

Кроме того, в ходе исследования ученые провели лазерное сканирование зданий и воссоздали их 3D-копии. Таким образом, в каждом из них нашли кирпичные печи, которые использовались для сушки зерна. Обе печи были разрушены, поэтому исследователи соединили их изображения для того, чтобы воссоздать то, как эти приспособления выглядели ранее.

По мнению ученых, здания, известные как Wee Bruach Caoruinn и Big Bruach Caoruinn, использовались для изготовления, хранения и последующей продажи виски в Глазго.

Стоит заметить, что в то время это являлось незаконным, а на производство солодового ячменя, который является традиционным ингредиентом шотландского виски накладывался высокий налог.

Как сообщал "Апостроф", археологи обнаружили на Мамай-горе в Запорожской области удивительную находку - захоронение скифского воина, которое не было разграблено.

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