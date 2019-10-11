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Часть Украины накроют грозы: синоптики уточнили прогноз на 11 октября

пятница, 11 октября 2019, 06:20
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В пятницу, 11 октября, в Украине ожидается теплая погода с локальными осадками, средняя температура +14+16 градусов

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Киеве днем температура воздуха +15, однако ночью стремительно упадет до +6 градусов.

Обильные осадки ожидаются на востоке, в частности в Донецке, Луганске, Днепре и Харькове.

Кроме того, дожди не обойдут и юг. Жителей Одессы, Николаева, Херсона и оккупированного Симферополя ожидают дожди с грозами. Температура воздуха +16 +19 градусов.

В остальных регионах страны будет тепло и солнечно.

Как сообщал "Апостроф", синоптики предупреждали украинцев, что в октябре будет много теплых дней, но морозы и мокрый снег неизбежны. Во второй половине месяца температура упадет и появятся осадки.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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