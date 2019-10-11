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Голодная Россия: на Камчатке люди третий день бьются в очередях за бесплатную рыбу, фото и видео

пятница, 11 октября 2019, 10:25
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В Петропавловске-Камчатском (Россия) возникла давка в очереди за бесплатной рыбой.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс kam24.

Такая акция проходит в городе уже третий день. Она вызвала страшный ажиотаж среди жителей. На акцию собралось большое количество людей, большинство пенсионеры, что вызвало толкучку около фуры с рыбой. Проход к ней ограничили металлическим ограждением.

Отмечают, что одной из пенсионерок стало плохо, ей потребовалась помощь врачей скорой помощи. Как рассказали медики, женщина получила травму в давке. Ее на носилках доставили в спецмашину.

Граждане продолжили толпится возле фуры с рыбой, устраивая давку. Обстановка там напряженная - все хотят получить бесплатный продукт. В очереди слышны ругань и крики, оказавшись у фуры, некоторые пытаются взять порцию побольше, но организаторы прикрикивают на людей, чтобы они быстрее отходили от автомобиля.

Очевидцы рассказали, что некоторые из горожан приехали на акцию заранее, опасаясь, что бесплатной рыбы им может не хватить.

Как сообщал "Апостроф", это не первый подобный случай в России. Ранее россияне устроили в одном из магазинов давку из-за скидок на кухонную технику.

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