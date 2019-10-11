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Под Киевом поймали банду налетчиков с Кавказа: фото и подробности

пятница, 11 октября 2019, 17:15
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Оперативники уголовного розыска полиции Киевской области совместно с бойцами спецподразделений Нацполиции и СБУ задержали организованную преступную группу в составе 6 уроженцев Республики Азербайджан.

Как сообщили в департаменте угрозыска НПУ, задержание произошло по горячим следам.

"Около двух часов ночи на спецлинию 102 поступило сообщение о разбойном нападении от 48-летнего жителя одного из сел Кагарлицкого района Киевской области. Мужчина сказал, что в его дом проникли четверо неизвестных лиц, избили его, затем связали сына и, угрожая применением оружия, забрали наличные средства - 37 000 долларов США и 40 000 гривен", - сказано в сообщении.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий вблизи трассы "Кременец-Ржищев", недалеко от населенного пункта, где было совершено преступление, был обнаружен сожженный автомобиль Opel Astra, на котором передвигались нападавшие. А через несколько часов были установлены личности злоумышленников и место их пребывания.

Задержанными оказались 6 уроженцев Республики Азербайджан в возрасте от 21 до 32 лет, которыми руководил 35-летний выходец с Кавказа, а ныне - житель Кагарлицкого района Киевской области.

По данным Нацполиции, исполнители преступления прибыли в Украину в течение июня-сентября этого года, а их главарь уже отбывал наказание за ограбление в составе группы.

Во время обыска по месту временного проживания фигурантов дела были обнаружены и изъяты вещи потерпевших и украденные средства.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Все задержанные находятся под стражей, за совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники полиции и ювенальной превенции Конотопа (Сумская область) задержали 72-летнего пенсионера, который развращал четырех местных подростков.

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