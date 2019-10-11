В Крыму вооруженные "электрики" нагрянули к крымским татарам: фото и видео

В оккупированном Крыму российские силовики провели "следственные мероприятия" с прихожанами мечети после пятничной молитвы.

Об этом сообщили активисты ОО "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook.

По информации активистов, в пятницу, 11 октября, к мечети в селе Украинка (Курцы) под Симферополем приехали вооруженные люди на 2 газелях, бронеавтомобиле "Тигр" и "Патриотах". Прихожан выводили по одному и с каждым "работали" индивидуально.

Очевидцы утверждают, что силовики приезжали "проверить счётчики", а также проверяли "зарегистрирована ли земля".

Подконтрольный России Муфтият Крыма подтвердил происшедшие оперативно-розыскных мероприятий в мечети. Их основанием было то, что религиозная община в поселке Курцы официально не зарегистрирована и здесь нет назначенного имама, поэтому подконтрольное России Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя "не располагает информацией относительно характера проповедей, которые проводятся в мечети по пятницам".





Как сообщал "Апостроф", в среду, 9 октября, в аннексированном Россией Крыму арестовали проукраинского активиста Олега Приходько, у дома которого развивается украинский флаг.