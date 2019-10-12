В Киеве "герою парковки" оставили "вкусный" сюрприз: опубликовано фото

На весь Киев "прославился" очередной герой парковки, фотографию которого активно распространили столичные паблики в социальных сетях.

Так в паблике "Х*евый Киев" показали автомобиль, припаркованный прямо на месте, где парковка запрещена.

Люди, недовольные действиями хамовитого водителя, оставили ему на капоте пакет с мусором, чтобы тот в следующий раз не ставил так автомобиль.

"А почему так слабо? За "парковку" можно и г*вна на капот поднакинуть", - говорится в подписи к фотографии.

Также отмечается, что инцидент произошел на Позняках. Известно, что регистрационные номера на автомобиле были не киевские.

Напомним, что в Киеве обнаружили элитное авто, которое было припарковано у обочины дороги прямо на остановке общественного транспорта.