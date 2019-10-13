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В скандале вокруг музыканта-сепаратиста в Харькове произошел новый поворот

воскресенье, 13 октября 2019, 08:37
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Фото: Facebook

Сотрудник Харьковского академического театра музыкальной комедии Петр Мальцев, который ранее пожелал смерти украинским военным на Донбассе, извинился за свои слова.

Соответствующий комментарий он оставил под постом музыканта и волонтера Бориса Севастьянова в Facebook.

"Я еще раз прошу прощения за свои высказывания, не смог правильно сформулировать свою мысль. Я не против защитников Украины и не желаю никому смерти. Меня возмутили комментарии людей которые призвали к продолжению войны, а я только за мир, ведь сколько людей уже погибло", - написал он.

По словам Мальцева, он сожалеет, что задел чьи-то чувства.

Стоит отметить, что ранее директор театра Игорь Коваль заявил, что театр не разделяет позицию музыканта-сепаратиста и к нему применят санкции материального характера. Кроме того, по слухам, сейчас идет речь об увольнении Мальцева.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Межрегиональной академии управления персоналом (Киев) произошел конфликт профессора с сепаратистскими взглядами со студенткой-патриоткой.

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