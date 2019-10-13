В скандале вокруг музыканта-сепаратиста в Харькове произошел новый поворот

Сотрудник Харьковского академического театра музыкальной комедии Петр Мальцев, который ранее пожелал смерти украинским военным на Донбассе, извинился за свои слова.

Соответствующий комментарий он оставил под постом музыканта и волонтера Бориса Севастьянова в Facebook.

"Я еще раз прошу прощения за свои высказывания, не смог правильно сформулировать свою мысль. Я не против защитников Украины и не желаю никому смерти. Меня возмутили комментарии людей которые призвали к продолжению войны, а я только за мир, ведь сколько людей уже погибло", - написал он.

По словам Мальцева, он сожалеет, что задел чьи-то чувства.

Стоит отметить, что ранее директор театра Игорь Коваль заявил, что театр не разделяет позицию музыканта-сепаратиста и к нему применят санкции материального характера. Кроме того, по слухам, сейчас идет речь об увольнении Мальцева.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Межрегиональной академии управления персоналом (Киев) произошел конфликт профессора с сепаратистскими взглядами со студенткой-патриоткой.