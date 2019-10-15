Приговоренный в России экс-охранник Яроша сделал важное заявление

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вторник, 15 октября 2019, 18:55
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Украинский политзаключенный Александр Шумков заявил, что с 14 октября соблюдает голодовку до выполнения со стороны Кремля ряда условий.

Об этом сообщила тетя политзаключенного Людмила Шумкова на странице в Facebook, опубликовав письмо Александра.

Он заявил, что Россия использует украинских политзаключенных как рычаг давления на Украину для получения политических уступок. Шумков объявил, что не прекратит голодовки, пока РФ не окончит практику политического шантажа.

"Я так понял, что российская сторона шантажирует наших, связывая вопрос обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины. То есть, использует нас и наши жизни, как рычаг давления, чтобы Украина пошла на нужные им уступки… Принял решение начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием нас, заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах", - написал Шумков.

Также он отметил, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова не реагировала на его письма по разным вопросам.

"Надеюсь, что мою позицию услышат и другие наши политузники в российских тюрьмах и поддержат" – добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее похищенного в Украине и вывезенного в Россию украинского солдата Александра Шумкова, приговорили к четырем годам общего режима по обвинению в участии в "Правом секторе".

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