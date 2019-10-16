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Все в очередь: сеть позабавило интересное фото из Рады

среда, 16 октября 2019, 13:41
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В сети показали свежие кадры заседания украинского парламента в среду, 16 октября. Так, на них запечатлены народные избранники, которые выстроились в очередь, чтобы о чем-то поговорить со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Снимки в Facebook опубликовал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На фотографиях видно, как народные избранники, которым все же посчастливилось обратиться к спикеру парламента, что-то активно ему доказывают и рассказывают. Также на фото удалось показать яркие эмоции самого Разумкова.

Напомним, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк засветила в украинском парламенте сумку Chanel Jumbo стоимость свыше 7 тысяч евро. При этом подлинность аксессуара установить не удалось.

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