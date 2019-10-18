Впусти государство под одеяло: сети взорвала секс-инициатива, поданная в Раду

Верховной Раде предложили рассмотреть проект о создании добровольного государственного реестра "начала интимных отношений".

Об этом в Facebook сообщила член комитета Рады по правам человека Ирина Суслова.

Нардеп скептически отнеслась к идее создания реестра "лиц, который начали половую жизнь" и не назвала имя автора предложения. Однако позже он сам на своей странице в Facebook раскрыл подробности проекта.

Автором оказался адвокат Андрей Хилько, известный тем, что подавал в суд с требованием снять с выборов президента Владимира Зеленского. Также он мог запомниться жителям Киева тем, что пытался в 2017 году поднять скандал вокруг урн с педалями. Хилько утверждал, что они якобы опасны для маленьких детей, которых они могут "съесть".

В сети отреагировали на идею Хилько с юмором, местами весьма острым по отношению к автору предложения о "реестре секса".

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект о создании так называемого "реестра педофилов". Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Кастрация и пожизненное: депутаты хотят нанести педофилам тройной удар.