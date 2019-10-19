Признание ПЦУ Греческой церковью: появилось видео важной церемонии

Греческая церковь вступила в каноническое общения с Православной церковью Украины, признав ее.

Об этом сообщает депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко на своей странице в Facebook.

Элладская церковь внесла в Диптих имя Предстоятеля Православной Церкви Украины. Он констатировал, что признание ПЦУ Церковью Эллады произошло.

"Впервые имя Блаженнейшего Епифания было упомянуто во время Великого входа на Божественной литургии в Салониках, во время служения Святейшего Патриарха Вселенского Варфоломея и Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима", - написал Павленко и выразил свою благодарность.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Русской православной церкви разрывают общение с иерархами Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые признают Православную церковь Украины.