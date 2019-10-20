RU  UA  EN

воскресенье, 20 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 октября

09:29
Придет настоящая осень: синоптик назвала дату серьезного похолодания в Украине
08:58
Почти гараж под облаками: в Киеве заметили странную пристройку на многоэтажке, фото
08:50
Что зимой, что летом: в сети пошутили о турсезоне в Крыму и показали фото с пляжей
08:37
В Киеве девушка на чужом авто пытались уйти от погони "копов" и влетела в грузовик: фото и видео
07:54
В Киеве в страшном ДТП погибла молодая девушка-байкер: опубликованы фото
07:35
Люди Путина устраивают подлые провокации против ВСУ на Донбассе: детали и фото
07:30
Бэк-вокалистка Ирины Билык и брат Дмитрия Колдуна: как прошел 6 выпуск шоу Х-фактор 10
07:29
Затопленные дома и тела людей: появились жуткие фото и видео с места прорыва дамбы в России
07:00
Как приготовить настоящий Красти-бургер: простой пошаговый рецепт
06:30
Гороскоп на 20 октября: Девам нужен совет, а Ракам пора остановиться и выдохнуть
06:28
Тепло не уходит: синоптики порадовали прогнозом на воскресенье
04:27
Ученые открыли на Амазонке новое насекомое с уникальным поведением: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Почти гараж под облаками: в Киеве заметили странную пристройку на многоэтажке, фото

воскресенье, 20 октября 2019, 08:58
переглянути новину українською

В Киеве вновь заметили странную пристройку к одному из жилых многоэтажных домов по улице Антоновича.

На снимке, который в сети опубликовал Сергей Наумович, видно, что жильцы дома начали достраивать себе пристройки прямо на пристройках соседей.

"Это снова Киев. Тоже центр. Ул. Антоновича, 17А. Виталий Кличко, создадим снова ситуативный штаб?" - подписал снимок автор публикации.

Кроме того, пользователи увидели интересную надстройку на крыше здания, которая с виду вовсе напоминает гараж.

Люди в комментариях возмущены происходящим и требуют от местных властей разобраться в ситуации.

Напомним, что 19 октября мэр Киева Виталий Кличко записал яркое видео о скандальной надстройке в центре Киева на Майдане Независимости.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец

Толерантность 2.0: как человеку перестать быть "заложником"

Без хамства и унижений, но с увольнениями: что у Зеленского придумали с новым Трудовым кодексом

Лето посреди осени: какой будет погода до конца недели

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: