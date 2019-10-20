Почти гараж под облаками: в Киеве заметили странную пристройку на многоэтажке, фото

В Киеве вновь заметили странную пристройку к одному из жилых многоэтажных домов по улице Антоновича.

На снимке, который в сети опубликовал Сергей Наумович, видно, что жильцы дома начали достраивать себе пристройки прямо на пристройках соседей.

"Это снова Киев. Тоже центр. Ул. Антоновича, 17А. Виталий Кличко, создадим снова ситуативный штаб?" - подписал снимок автор публикации.

Кроме того, пользователи увидели интересную надстройку на крыше здания, которая с виду вовсе напоминает гараж.

Люди в комментариях возмущены происходящим и требуют от местных властей разобраться в ситуации.

Напомним, что 19 октября мэр Киева Виталий Кличко записал яркое видео о скандальной надстройке в центре Киева на Майдане Независимости.