Появилась жесткая фотожаба на скандал вокруг номера "95 квартала" о сожженном доме Гонтаревой

В сети обсудили скандал вокруг номера "95 квартала" с Национальным хором имени Григория Веревки про сгоревший дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой и опубликовали жестокую фотожабу.

Об этом сообщают в группе "Баба и кот" в Facebook.

Напомним, что в ходе выступления студии "Квартал 95" актер Евгений Кошевой совместно с хором имени Веревки исполнили песню, в которой пошутили над сгоревшим домом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

В сети ситуацию описали жуткой фотожабой.

Также пользователи интернета обсудили скандал и саму фотожабу.

Как сообщал "Апостроф", на номер "95 квартала уже отреагировала сама Гонтарева. Также шутку прокомментировал украинский олигарх Игорь Коломойский.