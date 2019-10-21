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В Одессе автокран врезался в трамвай с пассажирами: есть пострадавший, фото

понедельник, 21 октября 2019, 20:08
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В понедельник, 21 октября, на Николаевской дороге в Одессе было приостановлено движение двух трамвайных маршрутов из-за аварии с автокраном.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс".

"Грузовой автомобиль КамАЗ (автокран) не предоставил преимущество в движении вагону трамвайного маршрута № 7, в результате чего произошло ДТП", - сказано в сообщении.

По словам очевидцев, автокран, врезавшись в трамвай, протянул его несколько метров. У трамвайного вагона смята вся передняя часть. Вагоновожатый получил множественные травмы, включая повреждение ноги. Пострадавших среди пассажиров и пешеходов нет.

Движение маршрутов № 1 и 7 было временно приостановлено. На месте происшествия работает полиция, устанавливая обстоятельства ДТП.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 21 октября, грузовик с отказавшими тормозами въехал в здание детского сада в российском городе Ханты-Мансийске.

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