В Одессе испытали самый длинный в Украине трамвай: сеть в восторге, фото

В Одессе состоялись испытания самого длинного в Украине трамвая - трехсекционного Odissey MAX.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор предприятия КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрий Жеман.

"Когда наступает ночь, город пустеет и погружается в темноту, на улицы выезжают они... трамваи. Вот такие вот у нас … были ночные покатушки, с Odissey MAX", - отметил он.

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Длина Odissey MAX составляет почти 31 метр. Троллебус состоит из трех секций на базе кузова TatraT3 и может перевозить до 280 пассажиров одновременно при 62 посадочных местах.

Согласно обнародованным данным, стоимость трамвая составляет 18 млн гривен.

В сети бурно отреагировали на новинку.

Как сообщал "Апостроф", ранее трое граждан Украины доехали из Днепра в Берлин на самодельном электрокаре, который представляет собой модифицированную "Таврию".