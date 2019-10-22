Дальше танцы на пилоне: хору Веревки посвятили стих

В сети опубликовали стих, который придумали после скандального номера "95 квартала" с Национальным хором имени Григория Веревки о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщает пользователь сети Александр Днепр в Facebook.

"Лучше и не опишешь", - написали в сети о стихе.

Напомним, в анонсе номера ведущий Степан Казанин назвал пожар в доме Гонтаревой "ярким событием", а песню, посвященную этому - "зажигательным фолком". В пародийной композиции можно услышать следующие слова: "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича".

Как сообщал "Апостроф", очередной выпуск шоу "Вечерний квартал" с участием национального хора имени Георгия Веревки вызвал настоящий шквал эмоций, и не только в социальных сетях.