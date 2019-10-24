Фамилия топ-чиновника ОПУ всплыла в деле о крупных растратах завода "Укроборонпрома"

За оплату юридических услуг предприятие "Завод 410 ГА" госконцерна "Укроборонпром" значительно переплатило юридической компании, которым руководит мать заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Смирнова.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Наші гроші".

Данные аудита, проводившегося на госпредприятии, приведены в постановлении Печерского райсуда Киева от 16 сентября.

"ГП "Завод 410 ГА" в период, который подлежал ревизии, оплачено адвокатскому объединению "Юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры" и ООО "Первая Украинская юридическая компания" за предоставленные юридические услуги 760 тыс . грн, что в 4,75 раз превышает сумму иска, то есть разница между суммой иска и фактически уплаченными средствами за предоставление юридических услуг составляет 600 тыс. грн", - сказано в документе.

Руководителем "Первой Украинской юридической компании" с мая этого года является Ольга Смирнова, мать заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Смирнова. Кроме того, управляющим партнером компании является киевская нотариус Зоряна Пелех, которая вместе со Смирновой является нынешними основателями ООО "Дешарт Партнерс", основателем и руководителем которого ранее был Андрей Смирнов.

Среди учредителей еще одной фирмы, которая фигурирует в материалах аудита, адвокатского объединению "ЮФ "Ильяшев и Партнеры" - Михаил Ильяшев и Роман Марченко, скандальный депутат Киевсовета, из-за которого была распущена фракция "Самопомочи".

Проверка на предприятии "Укроборонпрома" проводилась в рамках уголовного производства № 42017081020000040 по признакам состава уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 191, ч. 2 и 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 УК Украины, которое расследует Государственное бюро расследований.

В системе Prozorro данных о закупках ГП "Завод 410 ГА" не обнаружено.

Как сообщал "Апостроф", скандал с коррупцией вокруг закупки вооружения в Украине получил продолжение в виде трех уголовных производств против бывших чиновников "Укроборонпрома".