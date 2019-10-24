Стало известно, что пишут о политике украинские пользователи Facebook, Instagram и VK - результаты исследования

В четверг, 24 октября, ОО "Интерньюз-Украина" обнародовала результаты исследования " Зрада vs Перемога: что украинские пользователи FB, Instagram и VK пишут о новой Раде".

Аналитики исследовали 2,1 млн постов пользователей, которые обозначили Украину как страну проживания, с 29 августа по 15 сентября.

Так, первые шаги парламента стали "яблоком раздора" в украинском Facebook: оппоненты указывают на "провалы" и "победы" новой и старой Рады. Сторонники Порошенко считают, что предыдущий состав Рады был "лучшим в истории страны", сторонники Зеленского указывают на коррупцию и отказ предыдущей власти реформировать судебную систему. Немало популярных авторов Facebook считают, что власть следует путем предшественников с назначением министра внутренних дел, а назначение Рябошапки, Пристайко и Гончарука называют "позитивом".

Обмен пленными и так называемая формула Штайнмайера стали горячими темами в украинских соцсетях - большинство пользователей Facebook выразили радость из-за возвращения политзаключенных, однако критиковали выдачу Цемаха. Сторонники Порошенко в Facebook называли попытки Зеленского остановить войну "капитуляцией".

В исследовании указано, что украинские сегменты в Facebook и VK разные и движутся в противоположных направлениях. В VK негатива больше: 74% постов о парламенте имеют негативную тональность, в Facebook эта цифра достигает 56%. Многие пользователи критикуют Зеленского и его депутатов за "антиукраинские" инициативы, в частности "предательство предпринимателей" и увольнение состава ЦИК.

Что касается других фракций в Раде: 49% постов в Facebook о "Европейской солидарности" Петра Порошенко были отрицательными (в VK - 56%), 76% постов в Facebook были отрицательными об ОПЗЖ. Относительно партий Тимошенко и Вакарчука негатива гораздо меньше.

Активность проукраинских пользователей в VK снизилась, пророссийские пользователи презирают украинский политический класс в целом - 72% из VK-постов о парламенте имеют негативную тональность.

В Instagram спокойнее воспринимают новую власть - 60.9% постов о Раде были нейтральными, тональность постов о конкретных партиях - "Слугу народа", "Голос" и "Батькивщина" были положительными или нейтральными (96.18%, 94.4% и 88.4%). Критиковали "Европейскую солидарность" и "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 65% и 62,5% сообщений негативные, и лишь 7% и 15% - положительные.

Украинцев из Facebook, Instagram и VK объединяет любовь к политическим мемам, они стали распространенным способом выразить отношение к политикам, и Instagram - лидер в их распространении.

Исследование ОО "Интерньюз-Украина" проведено с помощью Neural Networks и методов Artificial Intelligence, а именно: API Vkontakte для парсинга данных, Python Natural Language Processing Libraries для обработки текстовой информации, Neural Networks, реализованные с помощью библиотеки keras для фильтрации спама, кластеризация текстов с помощью NLTK, Scikit-learn библиотек и др., визуализация графиков с помощью библиотек Pandas, Plotly, Matplotlib в Jupyter Notebook, система баз данных: PostgreSQL.

Мероприятие организовано ОО при поддержке "Медийной программы в Украине", финансируемого USAID.