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Украинцев предупредили об опасной непогоде: где и чего ждать

четверг, 24 октября 2019, 18:19
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В Украине из-за сильного тумана было объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Так, по сообщению синоптиков, до конца суток четверга, 24 октября, а также до обеда в пятницу, 25 октября, в Украине будет желтый уровень опасности по причине густого тумана.

Ожидается, что видимость в отдельных областях будет снижена всего до 200 метров.

В своем прогнозе Укргидрометцентр указывает также, что в западных, северных областях, а также Донецкой, Луганской, Одесской и Запорожской области будет чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

Ранее стало известно, что несколько украинских аэропортов задерживают рейсы из-за сниженной видимости. Задержки наблюдались в аэропортах Киева, в Харькове, Николаеве, Львове.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователи социальных сетей начали активно делиться фотографиями Киева, который оказался покрыт густым туманом.

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