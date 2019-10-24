Украинцев предупредили об опасной непогоде: где и чего ждать

В Украине из-за сильного тумана было объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Так, по сообщению синоптиков, до конца суток четверга, 24 октября, а также до обеда в пятницу, 25 октября, в Украине будет желтый уровень опасности по причине густого тумана.

Ожидается, что видимость в отдельных областях будет снижена всего до 200 метров.

В своем прогнозе Укргидрометцентр указывает также, что в западных, северных областях, а также Донецкой, Луганской, Одесской и Запорожской области будет чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности.

Ранее стало известно, что несколько украинских аэропортов задерживают рейсы из-за сниженной видимости. Задержки наблюдались в аэропортах Киева, в Харькове, Николаеве, Львове.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователи социальных сетей начали активно делиться фотографиями Киева, который оказался покрыт густым туманом.