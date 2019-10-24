В Киеве прошел модуль STEM is FEM, где школьницы искали ответы на вопросы отрасли биотехнологий

В Киеве прошел конкурс от проекта STEM is FEM, где 22 украинские школьницы - участницы попытались предложить схему создания искусственных аналогов человеческих органов.

Победительницей конкурса стала одесситка Наталья Снигур, которая предложила создать трахею из стволовых клеток костного мозга. Организаторы сообщили, что для нее организуют визит на крупнейший польский STEM-саммит для женщин Women in Tech Perspectywy.

В 2018 году мероприятие Women in Tech посетили больше 2500 участников из 37 стран и более 100 спикеров. В этом году участники смогут услышать представителей Стэнфордского университета, компаний Intel, Siemens, Facebook, Google, Cisco, Amazon и многих других.

Второе место досталось Софие Хондоке из Владимирца и Елизавете Ситниковой из Киева. Они получили наборы книг, посвященных науке, развитию и исследованию мира.

"Я рад, что модуль по биотехнологиям вызвал такой интерес у школьниц из разных городов. Приятно видеть молодежь, которая мотивирована учиться и активно использует появляющиеся возможности. Рад, что многие родители поддержали дочерей в стремлении пройти STEM-обучение и разрешили посетить занятия в Киеве. Уверен, проект STEM is FEM – как раз то, что нужно Украине, чтобы развивать STEM-специальности и вовлекать в них не только парней, но и девушек, стремясь к гендерному балансу в отрасли. Надеюсь, девушки, которые побывали на мероприятии, свяжут свою жизнь с технологиями и IT-индустрией", – комментирует модуль один из инициаторов проекта, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Во ходе модуля девушки познакомились со специалистами, которые работают в сфере биотехнологий и посетили профильные учреждения. В генетической лаборатории DIAGEN они определили собственную группу крови, а в Институте Физиологии имени А.А. Богомольца НАН Украины узнали о перспективных темах исследований.

С мотивационными речами выступили исполнявшая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины в 2019 году Ольга Трофимцева, основательница страховой компании "Арсенал Страхование" Марина Авдеева, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Инна Метелева и министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Проект STEM is FEM – образовательная благотворительная инициатива популяризации STEM-специальностей среди девушек. Цель проекта – мотивировать девушек выбрать для себя профессию, связанную с наукой и технологиями. Уже в ноябре ожидается начало конкурса на участие в образовательном модуле, посвященном теме IT.