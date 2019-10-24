В сети внезапно всплыло давнее заявление хора Веревки про дружбу с Россией: видео

После скандального выступления в номере "Квартала 95" Национального хора Украины имени Веревки в сети появилось видео с артистами, снятое в 2014 году.

Запись была опубликована на канале "Сила Слова" на YouTube.

На видео не указано, когда именно оно было сделано. Ряд СМИ подал его как свежее, что вызвало в соцсетях новую волну гнева в адрес артистов. На записи участники хора говорят про агрессию России в Украине.

"Почему должны наши страны воевать для меня большая загадка", "Нету никакой агрессии", "Грязные игры политиков пытаются рассорить людей", "Мы были друзьями ( с Россией - ред) и будем друзьями", - говорят артисты.

Один из участников хора Олег Юнеев на вопрос о том, что это за видео, ответил в Facebook: "Да, это было снято в 14-том году".

Позже в соцсетях выяснили, что ролик был опубликован 5 марта.

"Видео с марта 2014 года. Кому-то очень хочется размазать хор? Они и сами уже замазались крепко, это же надо - за 30 тысяч, анология с 30 серебрянников", "Март 2014 года, но чести это им не делает", - пишут комментаторы.

Также в сети обратили внимание, что на видео среди участников хора - предыдущий их худрук, Анатолий Авдиевский, умерший 24 марта 2016 года.

Как сообщал "Апостроф", после скандала гендиректор и художественный руководитель хора Веревки Зиновий Коринец прокомментировал участие артистов в номере "Квартала 95" про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Также он рассказал про угрозы от неизвестных.