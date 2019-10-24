В стране - бардак: экс-нардеп рассказал о забавном разговоре с таксистом в Киеве

Бывший член делегации Украины в ПАСЕ и нардеп Борислав Береза рассказал забавную историю о разговоре с таксистом на политическую тематику.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, женщина-таксист в конце поездки задала вопрос бывшему депутату о стратегическом курсе страны, на что тот ей ответил, что очевидно такого у команды действующего президента Владимира Зеленского нет.

"Меня везёт женщина-таксист. На Uber. Она молчит всю дорогу. Играет хорошая музыка. Едет идеально. Приехали. Я выхожу. Говорю спасибо. Она отвечает: "Борислав, а Вы понимаете, куда идет страна?" – "Я понимаю к чему она может прийти, если и дальше будет продолжаться такой бардак и будет понятно, что отсутствует долгосрочная стратегия. Подозреваю, что руководство Украины само не понимает, куда может привести Украину", - написал Береза.

В ответ на это водитель заметила, что даже среди таксистов были утрачены ориентиры относительно стратегии управления государством со стороны властей. Береза пошутил, что Офису президента следует подумать над вопросом трудоустройства таксистов.

"Всегда говорил, что таксисты все про всех знают, и это наш стратегический запас для группы анализа и стратегических планирований. Но их вроде пока нет в ОП. Пора брать", - заметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в команде президента Зеленского удивили пользователей сетей жестким заявлением относительно возможного возврата Приватбанка предыдущим владельцам.