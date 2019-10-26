Никак не уходит: сеть взорвалась забавными фотожабами из-за тумана в Киеве

Продолжающийся туман в столице Украины, Киеве, стал источником множества шуток.

В социальных сетях публикуют соответствующие фотожабы.

Шутят в частности, по поводу происхождения дымки: является ли она обычным туманом, или все же содержащим вредные вещества смогом.

"Дым, который смог", – иронизируют в сети.

Также ситуацию в Киеве сравнивают с различными фильмами и играми.

1 / 1 1 / 1 1 / 1

Как ранее сообщал "Апостроф", несколько дней подряд Киев, как и другие города Украины, окутывает густой туман, который создает серьезные препятствия для автомобилистов.

Также в сети появилось фото тумана во Львовской области.

Подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Конец тепла: что будет с погодой на выходные.