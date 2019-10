В Киеве наглые "герои парковки" захватили велодорожку: сеть разгневали фото

В Киеве недавно построенная велосипедная дорожка стала "злачным местом" для парковки автомобилистов, нарушающих правила дорожного движения.

Соответствующие фото опубликовал заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, известный журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook.

"На Пушкинской улице в Киеве открылась велодорожка - и сразу стала популярной. Because we are Europeans!" – написал он в подписи к снимкам.

На опубликованных фото можно увидеть несколько машин, припаркованных на велодорожке. Понятное дело, что такое наглое поведение автомобилистов является грубым нарушением правил дорожного движения.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

