RU  UA  EN

воскресенье, 27 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 октября

19:00
Новый год в Турции: сколько стоит отдых у моря в декабре 2019
16:33
Правосудие свершилось: Трамп сделал первое заявление о ликвидации главаря ИГИЛ
13:30
Россия стянула в оккупированный Крым опасное оружие: фото
12:50
Сотни тысяч людей вышли на улицы: Барселону всколыхнули новые протесты, фото и видео
12:17
Десятки раненых, есть убитые: в США произошла стрельба на бале выпускников, видео
10:40
Появились кадры с места вероятной ликвидации главаря ИГИЛ и детали операции
08:57
В США заявили о ликвидации главаря ИГИЛ: первые подробности
07:20
Дуэт Виктора Павлика с сыном и танцы Данилко: как прошел 7 выпуск шоу Х-фактор 10
07:00
Эклеры со сгущенкой и кремом: простой рецепт десерта к чаю

26 октября

23:31
Очистить регион: Эрдоган сделал заявление о новой военной операции в Сирии
22:47
Виктор Павлик с сыном стали участниками Х-фактора: что ответили судьи
22:29
На Японию обрушилась смертельная непогода: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве наглые "герои парковки" захватили велодорожку: сеть разгневали фото

воскресенье, 27 октября 2019, 19:15
переглянути новину українською
Фото: Айдер Муждабаев/Facebook

В Киеве недавно построенная велосипедная дорожка стала "злачным местом" для парковки автомобилистов, нарушающих правила дорожного движения.

Соответствующие фото опубликовал заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, известный журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook.

"На Пушкинской улице в Киеве открылась велодорожка - и сразу стала популярной. Because we are Europeans!" – написал он в подписи к снимкам.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

На опубликованных фото можно увидеть несколько машин, припаркованных на велодорожке. Понятное дело, что такое наглое поведение автомобилистов является грубым нарушением правил дорожного движения.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото "героя парковки" в Киеве, который оставил свое авто прямо у пешеходного перехода.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кризис неминуем: что будет с делами Майдана после отставки Горбатюка

Конец тепла: что будет с погодой на выходные

Речь идет о миллиардах: кого лишат пенсий и субсидий

Здоровье как привычка: чему поучиться у миллениалов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: