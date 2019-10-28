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Как обмануть систему распознавания лиц в сети: Facebook презентавал уникальную технологию

понедельник, 28 октября 2019, 23:17
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Facebook представил технологию обмана распознавания лиц с помощью нейросети.

Об этом сообщает соцсеть на сайте Research.

Коллектив авторов исследовательского подразделения Facebook представил технологию "де-идентификации" лиц с помощью нейросети, которая позволяет защитить героев видео от систем автоматического распознавания людей.

Микроскопические искажения, которые вносит нейросеть в видео, почти не меняют его восприятие человеком. Герои роликов сохраняют ту же позу и то же выражение лица при том же освещении.

"Недавние мировые события, связанные с развитием технологий распознавания лиц и злоупотреблением ими, указывают на необходимость создания методов, которые успешно решают проблему де-идентификации", - поясняют авторы.

Они опубликовали демонстрационный ролик, в котором показали работу нейросети с интервью голливудских знаменитостей.

По словам профессора Тель-Авивского университета Лиора Вольфа, этот подход можно использовать и при защите от автоматического распознавания голоса или любой другой идентифицирующей человека информации.

В то же время, представитель Facebook заявил, что компания пока не планирует применять технологию в работе с пользователями.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали видео, на котором президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "объединили" в одного человека благодаря нейросетям.

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