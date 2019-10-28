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Когда в Киев придут морозы: синоптики назвали точную дату

понедельник, 28 октября 2019, 10:18
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В среду и четверг, 30-31 октября, синоптики ожидают наступление морозов в Киеве.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре для УНН.

При этом 28 октября, в понедельник, все еще ожидается прохладная осенняя погода - 11-13 градусов тепла, будет облачно с прояснениями.

"Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9 градусов тепла, днем 11-13", - заявили синоптики.

В то же время, во вторник, 29 октября, в украинской столице ожидаются дожди и резкое снижение температуры воздуха. В ночь на среду, 30 октября, синоптики предупреждают о морозах. Ночью на 1 ноября в Укргидрометцентре ждут отрицательных температурных показателей.

"29 октября местами небольшой дождь, 30 октября без осадков. Снижение температуры 29 октября ночью до 1-6 градусов тепла, днем до 5-10; 30 октября ночью до 3 тепла - 2 мороза, днем до 2-7 тепла… 31 октября - 1 ноября в Киеве без существенных осадков. Температура ночью 31 октября 0-5 мороза, 1 ноября от 2 мороза до 3 тепла; днем 2-7 тепла", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупредили, что с понедельника, 28 октября, в Украине значительно похолодает, также обещают осадки.

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