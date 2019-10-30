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На Донбассе загадочно умерла известная пропагандистка ДНР: фото

среда, 30 октября 2019, 08:46
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В воскресенье, 27 октября, на Донбассе список погибших оккупантов пополнила помощник заместителя "министра связи" так называемой ДНР Татьяна Коновалова.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Обстоятельств смерти пособницы оккупантов неизвестны. Однако в сети сообщили, что Коновалова якобы умерла в результате болезни.

"27.10.19 Татьяна Коновалова сходила на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Пособник оккупантов и помощник заместителя т.н. "министра связи" дырляндии", - пишет офицер ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", на оккупированной территории Донецкой области два автомобиля боевиков ДНР подорвались на минах, в результате чего четверо человек погибли, 10 получили ранения.

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