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В Харькове дорожники "отметились" укладкой асфальта вокруг авто: фото

среда, 30 октября 2019, 02:08
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В Харькове на улице Героев труда, 4 строители асфальтировали дорогу, однако запаркованный посреди дороги автомобиль помешал, и рабочие приняли неординарное решение проблемы.

Об этом сообщается на странице "Ху**ая Салтовка/Харьков" в Twitter.

Строители несколько часов подряд искали владельца машины, чтобы асфальтировать дорогу, говорится в публикации.

На фотографии видно, что владельца авто строители не дождались, и чтобы завершить работу уложили асфальт вокруг. Теперь на дороге останется уродливый не отремонтированный кусок.

Как сообщал "Апостроф", в одном из населенных пунктов Николаевской области ямы на дорожном покрытии закрыли матрасами.

Также ранее пользователей сети ужаснуло состояние трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск, водители жалуются, что ехать по ней практически невозможно.

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