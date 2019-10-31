На грани катастрофы: в сети показали печальные фото популярного украинского курорта

Украинское популярное озеро Свитязь высыхает.

Об этом сообщает блогер под ником "Конопляний Джмелик" на своей странице в Twitter.

Он опубликовал фотографии озера, где видна катастрофа. Воды в нем осталось совсем мало - водоем практически исчез. Он катастрофически обмелел, что видно на снимках.

Отметим, что озеро Свитязь - это самое глубокое озеро в Украине. Водоем находится в Волынской области и является особенной достопримечательностью.

Как сообщал "Апостроф", за июнь-июль озеро Свитязь уменьшается на глазах, вода отошла от берега на десятки метров.

Из-за катастрофы с озером местные и туристы бьют тревогу. Причиной могут быть горно-рудные разработки в Беларуси, и в таком случае ситуация может быть очень серьезной – озеро попросту может исчезнуть, вода уйдет под землю на определенном этапе раскопок.