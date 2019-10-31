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На Николаевской таможне начались обыски: первые подробности

четверг, 31 октября 2019, 16:20
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На территории Николаевской таможни начались обыски по делу о контрабанде минеральных удобрений во времена бывшего руководства.

Об этом сообщают в группе "Николаевская таможня ДФС" в Facebook.

Начальник таможни Роман Криль заявил, что руководство приветствует следственные действия СБУ и ГБР, связанные с нарушениями при оформлении ввоза минудобрений.

"Мною лично была подана информация к ГБР о возможных неправомерных действиях тогдашнего руководства таможни. В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 миллиона гривен", - отметил он.

По словам Криля, сейчас правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением".

"Рассчитываю, что профессиональные действия СБУ и ГБР помогут разоблачить правонарушителей и должным образом их наказать. Это будет демонстрировать прогресс на пути к очищению таможенной службы от шлейфа коррупции и от лиц, являющихся носителями коррупционной культуры", - убежден начальник Николаевской таможни.

Как сообщал "Апостроф", 29 октября полиция пришла с обысками в дом нардепа Богдана Дубневича, который расположен в селе Зубра Львовской области.

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