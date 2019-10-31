Польская православная церковь сделала новое заявление по поводу признания ПЦУ

Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ), не признавшая автокефалию в Украине, обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с заявлением, в котором назвала представителей Православной церкви Украины (ПЦУ) "отступниками" и "раскольниками".

Официальное заявлении Собора епископов Польской автокефальной православной церкви было опубликовано на официальном сайте ПАПЦ.

Епископы польской православной церкви утверждают, что их позиция относительно автокефалии в Украине осталось неизменной со 2 апреля 2019 года, когда ПАПЦ заявила о непризнании ПЦУ.

"Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии церкви в Украине на основе догматических и канонических норм для всей церкви, а не для группы отступников – раскольников", – сказано в обращении к патриарху Константинопольскому Варфоломею.

В ПАПЦ также подчеркнули, что "отступники от учения св. Церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего православия".

Как сообщал Апостроф, ранее Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получил письмо от Священного Синода Элладской православной церкви с признанием церковного единства с Православной церковью Украины (ПЦУ).