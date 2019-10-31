Встречались даже с Зеленским: в сети разоблачили "актрис", работающих на Донбассе, фото

В сети разоблачили двух женщин из населенного пункта Золотое Луганской области, которые поддерживают сепаратистов и активно настраивают население против украинских властей.

Об этом в Facebook сообщил журналист Константин Реуцкий.

По его словам, речь идет о Елене Харченко и Галине Олимпиевой, которые изначально поддерживали так называемый "референдум о независимости ЛНР", а затем работали на оккупационные "власти".

Он отмечает, что обе женщины также работали в избирательной комиссии на президентских выборах при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

Сейчас же "актрисы" организовывают массовку под приезды депутатов и чиновников.

"Они хотят показать единодушие жителей Золотого-4, которые, якобы, все как один хотят вывода украинских войск из поселка. Они же провоцируют и травлю тех местных, кто выступает против разведения", - пишет Реуцкий.

А совсем недавно одна из них встречалась в Золотом с президентом Украины Владимиром Зеленским, играя роль простой местной патриотически настроенной сторонницы разведения сил. Интересно, что во время президентских выборов она выступала за "регионалов" и говорила, что Зеленский не наберет голосов в ее регионе.

Напомним, что в школе №68 Одессы уволили учительницу Людмилу Мариуцу из-за российской пропаганды на уроках истории.