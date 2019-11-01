В НАБУ передали дела о хищениях в ПриватБанке: первые подробности

Генеральная прокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) уголовные производства, касающиеся возможных хищений в "ПриватБанке".

Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, расследование дела "ПриватБанка" в Генеральной прокуратуре уже практически не осуществляется.

"Осталось две экспертизы, которые мы завершаем. Параллельно несколько производств мы передаем в НАБУ, поскольку с 20 ноября мы вообще не сможем расследовать дела, поэтому мы должны консолидировать все материалы в одних руках, и практически все материалы уже в НАБУ", - рассказал Рябошапка журналистам.

Напомним, подробнее о национализации крупнейшего банка Украины и связанные с ним расследования и суды читайте в материале "Апострофа": Украина vs Коломойский: что происходит с "ПриватБанком".