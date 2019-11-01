В Украину мощно повалит тепло: синоптик дала прогноз на первую неделю ноября

Из Украины уходит холодный антициклон, что заметно отразится на температуре воздуха по всей стране. По этой причине в первую неделю ноября в стране ожидается потепление.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, 2 ноября температура воздуха будет от +6 до +11 градусов. Холоднее всего будет в восточной части страны: +3+6 градусов. Также она не исключила заморозков в ночь на 2 ноября.

Также Диденко прогнозирует дожди на западе Украины 2 ноября.

"В воскресенье и на следующей неделе тепло в Украину повалит мощно, во вторник-среду на юге и западе вероятно до +20 градусов!" - пишет она.

Также синоптик предупредила о сильном южном ветре в ближайшие выходные.

"В Киеве суббота также будет ветреной, облачность начнет увеличиваться, однако без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет +5+8 градусов. В воскресенье в столице - сильный южный ветер, вероятен дождь и потепление до +10+12 градусов", - отметила она.

Напомним, что в пятницу, 1 ноября, в Украине температура упадет до +4 градусов, однако осадков не будет.