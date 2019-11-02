У 26-летнего защитника Донецкого аэропорта родилась дочь: фото и биография "киборга"

В семье участника боевых действий на Донбассе и активиста Майдана Ярослава Гавянца появилось пополнение: 31 октября у него родилась дочь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам боец.

Он опубликовал фото карточки новорожденного, на которой указано имя матери, Галины, время рождения, вес и рост малыша.

Ярослав Гавянець родился 14 ноября 1992 года в Копычинцах. Учился во второй Копычинецкой школе. Окончил музыкальную школу. Семь лет играл в Копычинецком народном любительском театре им. Богдана Лепкого. Учился в Харьковском национальном университете искусств им. Котляревского. В данный момент – студент Черновицкого национального университета им. Федьковича (юридический факультет), служит в Бучацком военном комиссариате.

Ярослав до начала Майдана служил в 80-й Львовской аэромобильной бригаде. Перед началом событий в Киеве уволился. Некоторое время был на Майдане, в том числе на баррикадах на улице Грушевского.

"Затем началась война. С ребятами, с которыми служил до 2013 года, постоянно был на связи. И когда с моей роты появились первые "двухсотые", а это был август 2014-му, снова пошел в военкомат. Попросил, чтобы меня призвали в то же подразделение, в котором проходил службу раньше. Взяли в 80-ю бригаду, но в другой батальон. С ними прошел обучение на полигоне в Яворове, а в ноябре выехал в зону АТО", – рассказывает Ярослав.

В Донецком аэропорту боец сражался с 14 по 21 января, попал в плен, где пробыл три недели. Неделя, с 14 по 21 января, выстоял в аду Донецкого аэропорта, три недели был в плену. Награжден медалью "За оборону Донецкого аэропорта» и орденом "За Мужество". Играет на гитаре, пишет собственные песни.

Как ранее сообщал "Апостроф", военный врач из Львовской области Ника Аристова рассказала, как покинула медицинское училище и пошла на войну.