Куда идут деньги? В сети на фото показали, чем кормят бойцов ВСУ

В некоторых частях Вооруженных сил Украины военнослужащие недовольны низким качеством предоставляемого питания.

Об этом в Facebook сообщает военный Александр Гром.

По его словам, ранее военных кормили лучше, однако Министерство обороны проиграло суды с поставщиками, и теперь солдаты получают "дореформенное" питание.

"Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5% не убрали, куда идут средства? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую", - возмущается Гром.

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В то же время, в комментариях уточняют, что речь идет о частях, которые не перешли на новые каталоги по питанию. В других частях едой довольны по-прежнему.

В комментариях другие пользователи также публикуют фото питания из различных частей ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре 2019 года в сети публиковались фото из столовой военной части Хмельницкой ракетной бригады, где бойцы имеют выбор из 400 позиций меню.