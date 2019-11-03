RU  UA  EN

воскресенье, 3 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 ноября

10:15
Подозрения и ненависть: в США раскрыли резонансные данные об отношении Трампа к Украине
08:22
Трамп сделал важное заявление о переговорах с Зеленским и назвал место будущей встречи
08:01
Богдан интересно отреагировал на слухи о своей драке с Бакановым: фото
07:30
Звезда 90-х и дочь народной артистки: как прошел финальный кастинг шоу Х-фактор 10
07:29
Кива попал в громкий скандал из-за угроз неизвестному: в сети ажиотаж, видео
07:10
Вкусный домашний торт за 15 минут - простой рецепт на все случаи жизни

2 ноября

21:58
Придется сидеть: Дубневич эмоционально высказался о решении суда, видео
21:25
Участник Х-фактора признался в любви Поляковой и пригласил ее на танец: кто этот смельчак
20:28
В "Нафтогазе" сделали важное заявление о тяжбе с "Газпромом"
19:55
Стало известно о скандальном повороте в деле нардепа Дубневича
19:00
Снежные спуски и отели Буковеля: сколько стоит активный отпуск в декабре 2019
17:41
В Украине разгорается скандал из-за назначения скандального бывшего замминистра: подробности, реакция сети
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Куда идут деньги? В сети на фото показали, чем кормят бойцов ВСУ

воскресенье, 03 ноября 2019, 09:40
переглянути новину українською
Фото: Facebook Александр Гром

В некоторых частях Вооруженных сил Украины военнослужащие недовольны низким качеством предоставляемого питания.

Об этом в Facebook сообщает военный Александр Гром.

По его словам, ранее военных кормили лучше, однако Министерство обороны проиграло суды с поставщиками, и теперь солдаты получают "дореформенное" питание.

"Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5% не убрали, куда идут средства? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую", - возмущается Гром.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

В то же время, в комментариях уточняют, что речь идет о частях, которые не перешли на новые каталоги по питанию. В других частях едой довольны по-прежнему.

В комментариях другие пользователи также публикуют фото питания из различных частей ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре 2019 года в сети публиковались фото из столовой военной части Хмельницкой ракетной бригады, где бойцы имеют выбор из 400 позиций меню.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ждать ли Илона Маска в Украине: как нардепы открыли космос для бизнеса

Бабье лето-2: в Украину снова возвращается тепло

Ни коррупционных схем, ни правонарушений при осуществлении публичных закупок в Институте рака не обнаружено - Елена Колесник

Штрафы и запреты: что нового придумали власти для водителей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: