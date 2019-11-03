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На Украину обрушатся дожди: синоптики показали на карте, каким регионам не повезет

воскресенье, 03 ноября 2019, 06:26
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3 ноября синоптики прогнозируют в Украине дожди. Так, осадки ожидаются на западе и севере страны.

По данным Украинского гидрометцентра, в то же время в центре, на юге и на западе будет солнечная погода.

В целом по стране ожидается от 6 до 15 градусов тепла. При этом ветер будет южный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Наиболее обильные осадки синоптики прогнозируют на Закарпатье. По прогнозу специалистов, дожди там будут идти практически сутки.

Напомним, что Украину накрыл антициклон, который принес штормовой ветер.

В Киеве синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов тепла днем и от 2 до 4 градусов ночью.

Как сообщал "Апостроф", синоптики рассказали об очередном "бабьем лете".

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