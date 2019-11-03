Тысячи убитых и раненых: в ООН озвучили страшные цифры потерь на Донбассе

В результате агрессии России в Донбассе погибли более 3,3 тысячи мирных жителей.

Об этом сообщает ООН в Twitter Организация Объединенных Наций.

Помимо этого, около 9 тысяч гражданских получили ранения или были травмированы за более пяти лет войны на Донбассе.

Кроме того, согласно данным ООН, 1,3 миллиона человек стали внутренними переселенцами и 3,5 миллиона нуждаются в помощи.

Также в ООН отмечают, что в результате войны появилась "линия столкновения" на территории 427 км, которая перекрыла местному населению доступ к основным услугам.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть поразила история о жертвах войны на Донбассе.

Также 4 июля в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова скончался украинский военный, которому под Курахово Донецкой области оторвало руки и ноги.