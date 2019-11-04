День Казанской иконы Божией Матери: что нельзя делать 4 ноября

День Казанской иконы Божией Матери, который традиционно отмечается 4 ноября, на Руси называли одним из главных женских праздников, "днем бабьей заступницы".

В этот день согласно поверьям, в 16 веке на пепелище пожара в городе Казани девочка нашла чудотворную икону. Позже на этом месте был возведен Богородицкий женский монастырь.

4 ноября у православных запрещается ссориться с близкими людьми, нельзя повышать голос, также строго запрещено сквернословить. Верующие пытаются проводить этот день в любви и с хорошем отношением к окружающему миру.

Девушкам в этот день крайне не рекомендуется бывать на кладбище, также нежелательно горевать о прошлом и вспоминать умерших родственников или близких. Нельзя заниматься уборкой и стиркой. При выполнении этих условий весь следующий год обещает быть удачными.

Также существует поверье, что если 4 ноября нищий прикоснется к руке благодетеля, то отдаст ему часть своих неудач.

Ранее "Апостроф" рассказывал, как отмечают великий христианский праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в честь Божьей Матери, которая благодаря своему одеянию спасла людей от гибели.