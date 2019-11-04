Нелегалы устроили "троянский" прорыв через украинскую границу: фото и видео

На Закарпатье группа граждан Вьетнама пыталась пересечь государственная границу в маскировке диких животных.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Так, украинские пограничники задержали в общей сложности 12 вьетнамцев - 7 мужчин и 5 женщин. Один из них 26 лет попытался оказать пограничникам физическое сопротивление во время задержания.

В ГПСУ отметили, что нелегалы были одеты в маскировочные накидки, которые блокировали сигнал тепловизоров. Также они имели при себе спальные мешки и имитатор следа диких животных.

В данный момент правоохранители уже составили протоколы по факту попытки незаконного пересечения государственной границы.

Как сообщал "Апостроф", ранее пограничники задержали неподалеку от украинско-белорусской границы мальчика 11 лет, который пытался проникнуть в другую страну.