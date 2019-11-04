RU  UA  EN

понедельник, 4 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 ноября

19:06
Под Киевом произошло страшное ЧП с 15-летним подростком: он в коме
19:00
Удивительная природа Шри-Ланки: сколько стоит теплый отпуск в декабре
18:23
Netflix выпустил сериал об украинце Иване Демьянюке: вот его история, за которой следили миллионы
18:20
Нелегалы устроили "троянский" прорыв через украинскую границу: фото и видео
17:14
За все нужно платить: в сети показали, как выглядит Северо-Крымский канал без воды, видео
16:57
Мама повторила знаменитое фото дочери, которое стало мемом: похоже, оригиналу пора подвинуться
16:30
Как сэкономить на оплате коммуналки: украинцам дали важные советы
15:49
Названа новая дата разведения сил в Петровском: подробности и карта
15:39
Даже у сторонников Путина большие сомнения: Чубаров рассказал о реальной ситуации в Крыму
15:17
Бывший муж Ани Лорак показал, кто воспитывает их совместную дочь
14:57
Появилось видео момента жуткого ДТП с BMW в Киеве и данные о ребенке
14:35
Бил по голове и пытался изнасиловать: убийца девочки под Одессой сделал жуткое признание
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нелегалы устроили "троянский" прорыв через украинскую границу: фото и видео

понедельник, 04 ноября 2019, 18:20
переглянути новину українською
Вьетнамцы на границе, Закарпатье Фото: ГПСУ

На Закарпатье группа граждан Вьетнама пыталась пересечь государственная границу в маскировке диких животных.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Так, украинские пограничники задержали в общей сложности 12 вьетнамцев - 7 мужчин и 5 женщин. Один из них 26 лет попытался оказать пограничникам физическое сопротивление во время задержания.

В ГПСУ отметили, что нелегалы были одеты в маскировочные накидки, которые блокировали сигнал тепловизоров. Также они имели при себе спальные мешки и имитатор следа диких животных.

В данный момент правоохранители уже составили протоколы по факту попытки незаконного пересечения государственной границы.

Как сообщал "Апостроф", ранее пограничники задержали неподалеку от украинско-белорусской границы мальчика 11 лет, который пытался проникнуть в другую страну.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Команда президента играет не за тем столом: что не так с новым законом о легализации игорного бизнеса

Ждать ли Илона Маска в Украине: как нардепы открыли космос для бизнеса

Бабье лето-2: в Украину снова возвращается тепло

Ни коррупционных схем, ни правонарушений при осуществлении публичных закупок в Институте рака не обнаружено - Елена Колесник

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: